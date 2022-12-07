Son Dakika... İYİ Parti'den yumruklu saldırı sonrası dikkat çeken karar

07 Aralık 2022 Çarşamba, 10:49

İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, dün AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın yumruklu saldırısı sonrasında yoğum bakıma alınan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, yumruklu saldırı sonrası AKP grubunun konuştuğu sırada TBMM Genel Kurulu'nda yer almayacaklarını açıkladı.

Doktorların ifadesiyle Örs'ün ölümden döndüğünü ifade eden Dervişoğlu, "TBMM’de yaşanan bu şiddet olayı elim bir olayın ötesinde bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen şiddettir. Yasama dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilecek basit bir suç değildir. Söz konusu olay TCK’nin 81’inci ve 82’nci maddeler kapsamına giren, kastı aşan bir eylem olup adam öldürmeyle sonuçlanabilecek, kişinin hayatına karşı işlenmiş bir suçtur. Genel hükümler çerçevesinde olaya sebebiyet veren vekil hakkında hukuki işlem yapılmalıdır" dedi.

AKP ADIM ATANA KADAR...

“Saldırılar muhalefetin muhalefet görevini engellemek için yapılıyor. Biz konunun hukuken takipçisi olacağız” diyen Dervişoğlu, AKP, Işık’a yönelik adım atana kadar Meclis Genel Kurulu’ndaki AKP grubunun konuşmalarına katılmayacaklarını belirtti.

“Adalet ve Kalkınma Partisi’nden beklentimiz hem parlamento grup disiplin yönetmeliğinin gereğini yapması hem de merkez disiplin kurulunun konuyla ilgili tatmin edici bir karar almasıdır" diyen Dervişoğlu, "Aksi takdirde yapılan davranış ödüllendirilmiş olacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu konuda doğru adım atmaması ve bu elim olayla ilgili kamuoyu vicdanını tatmin edici bir karar almaması durumunda bütçe görüşmeleri süresince AK Parti grubunun konuşmaları esnasında İYİ Parti grubu olarak genel kurulda bulunmayacağız. Bunu bir boykot olarak algılanmamasını haseten istirham ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerini göreve davet etmek olarak değerlendirilmesini de buradan talep ediyorum. Bu doğru uygulama yapılıncaya kadar bu tavrımızı sürdüreceğimizi kamuoyunun takdirlerine arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SENDEN ÖZÜR DİLEMENİ BEKLEYEN Mİ VAR?"

İYİ Partili Dervişoğlu açıklamasında, AKP'li Işık'a, "Senden özür dilemeni bekleyen mi var!" diyerek tepki gösterdi.

Halk TV ekralarında Örs'ün sağlık durumuyla ilgili son bilgilere yer verildi. Örs'ün ailesiyle görüştüğü ve bilincinin açık olduğu belirtildi.