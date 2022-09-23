Son Dakika: İzmir'de korkutan fabrika yangını!

İzmir'in Torbalı ilçesinde yatak fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

DHA
23 Eylül 2022 Cuma, 12:04
Son Dakika: İzmir'de korkutan fabrika yangını!
Abone Ol google-news

İzmir'in Torbalı ilçesinde yatak fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor. 



İzmir fabrika Yangın

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler