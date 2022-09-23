Kayseri'deki tekstil fabrikasında yangın
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Kayseri OSB 24. Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Büyük çaplı hasara neden olan yangında fabrikanın bazı kısımları çöktü.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
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