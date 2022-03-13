Son dakika: İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2022 Pazar, 21:25
Son dakika: İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
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AFAD tarafında yapılan açıklamaya göre; İzmir'in Dikili ilçesinde bir deprem meydana geldi.

3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 3.20 km olarak açıklandı.




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