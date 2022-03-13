Son dakika: İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD tarafında yapılan açıklamaya göre; İzmir'in Dikili ilçesinde bir deprem meydana geldi.
3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 3.20 km olarak açıklandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 13, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 10.55 km. Dikili (Izmir)
Tarih-Saat : 13.03.2022, 21:00:24 TSİ
Enlem : 38.9518 N
Boylam : 26.6755 E
Derinlik : 3.20 km
Detay : https://t.co/AWIKWEwOmG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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