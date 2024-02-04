Son dakika... İzmir'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.01 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.27'de, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının derinliği 10.01 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 4, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [20.41 km] Seferihisar (İzmir)
Tarih:2024-02-04
Saat:09:27:31 TSİ
Enlem:37.88861 N
Boylam:26.92306 E
Derinlik:10.01 km
Detay:https://t.co/IeLcVv2Vsv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi de 3.8 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 4, 2024
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/iIzFeHBNwK
04.02.2024, 09:27:30 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 3.3 km#Kandilli
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