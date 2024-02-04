Son dakika... İzmir'de deprem!

Yayınlanma: 04.02.2024 - 09:38

Güncelleme: 04.02.2024 - 09:46

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.27'de, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının derinliği 10.01 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi de 3.8 olarak açıkladı.