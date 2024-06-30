Son Dakika... İzmir'de doğal gaz patlaması: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika haberi...İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı öğrenildi.
İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde Barış Manço Caddesi'ndeki bir unlu mamuller dükkanında saat 15.00 sıralarında patlama oldu.
Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
İlk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı öğrenildi.
İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
İzmir Valisi Süleyman Elban, "Yapılan tespitlere göre bir restoranda sanayi tipi bir tüpün patlaması sonucu 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralımız var. Bazı yaralılarımızın durumu ağır. Bölgede 11 binamız da hasar aldı" dedi.
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