Son Dakika... İzmir'de hissedilen deprem!

Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 11:06
Son Dakika... İzmir'de hissedilen deprem!
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AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, saat 11.02 sıralarında gerçekleşirken depremin derinliğinin 6.97 kilometre olduğu kaydedildi.

ÇEVR İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem çevre illlerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu. 

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Depreme ilişkin AFAD sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ege Denizi, İzmir Seferihisar açıklarında (27,9 km) saat 11.02’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

"EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDEDİR"

İzmir Valisi Süleyman Elban ise depreme ilişkin şunları söyledi:

"İlimiz Seferihisar ilçesinde, meydana gelen 4.5 şiddetindeki deprem dolayısıyla valiliğimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."


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