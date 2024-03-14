Hatay'da korkutan konteyner yangını!
Hatay’da depremzede vatandaşların yaşadığı bireysel konteynerde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe Mahallesi'nde depremzede yurttaşlara ait konteynerde yangın meydana geldi.
MADDİ HASAR OLUŞTU!
Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle konteynerde maddi hasar oluştuğu aktarıldı.
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