Son dakika: Muğla Milas’ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İHA
16 Haziran 2022 Perşembe, 16:48
Son dakika: Muğla Milas’ta orman yangını
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Karacaağaç Mahallesi yakınlarında bulunan orman alanında, yıldırım düşmesinin ardından yangın başladı.

Muğla'nın Milas ilçesi Karacaağaç Mahallesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını bölgeye ekip sevk edildi. 

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 2 helikopter, uçak, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

 


muğla orman yangını
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