Son dakika... Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan açıklama yapıyor

08 Kasım 2021 Pazartesi, 19:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen kritik kabine toplantısı sona erdi.

3 saat 40 dakika süren toplantının gündeminde 2022 asgari ücret zammı, 3600 ek gösterge, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), fahiş fiyatlar ve Covid-19 salgını ve yüz yüze eğitim konuları vardı.

"BU TARTIŞMALAR SONA ERMELİ"

Yüz yüze eğitim hakkında açıklama yapan Erdoğan, yüz yüze eğitimin kesinlikle devam edeceğini söyledi. Erdoğan, "Yüz yüze eğitim kesinlikle sürecek, bu tartışma artık sona ermeli" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Salgın yeni dalgalar halinde ilk dönemdeki öngörüleri aşarak insanlığı tehdit etmeyi sürdürüyor.

Sadece finans gücüyle böyle derin krizlerin aşılamayacağını büyük ülkelerin durumu açıkça ortaya koyuyor.

Salgında sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize izin vermedik, vermeyeceğiz.

Vaka, vefat, hastaneye yatış sayıları kontrol edilebilir seviyede.

YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI

Yüz yüze eğitim kesinlikle sürecek, bu tartışma artık sona ermeli.

Okullarımızdaki yüz yüze eğitim kesimlikle devam edecek.

40 bin yeni sağlıkçı atanacak.

TRT PAYI AÇIKLAMASI

Bütçe disiplininden taviz vermeden ülkemizi büyütecek her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz.

Elektrik faturalarında TRT payı ile enerji fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık.

LÜTFÜ TÜRKKAN AÇIKLAMASI