Meteoroloji'den deprem bölgesi ve yurt geneli için yeni hava durumu raporu (14 Şubat Salı)

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 07:21

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 07:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çankırı, Çorum ve Amasya'nın kuzey kesimleri ve Tokat'ın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmak.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Deprem bölgesindeki illerde hava durumu...

K.MARAŞ °C, 8°C

Az bulutlu

HATAY °C, 10°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 13°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra doğusunun yağmurlu yüksek kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra doğusu yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 11°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzeyi çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra bölge genelinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU -5°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE -5°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU -5°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK -2°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinden sonra yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çorum ve Amasya'nın kuzey kesimleri ve Tokat'ın kuzey ve doğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmakta.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı

TOKAT °C, 0°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmakta.

ELAZIĞ °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -7°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu