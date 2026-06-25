Son Dakika... Kahramanmaraş'ta bir apartmanda yangın çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Boğaziçi Mahallesi'nde 12 katlı binanın 1'inci katında, öğle saatlerinde yangın çıktı.
İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılırken, Esra Saltalı (45), Muhammed Saltalı (32), Abdulgani Saltalı (26) yangında hayatını kaybetti.
Cansız bedenler morga kaldırılırken, söndürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI
Yaşamını yitiren Esra Saltalı, Muhammed Saltalı ve Abdulgani Saltalı'nın, engelli ve kardeş oldukları öğrenildi.
Yaşamını yitiren 3 kardeşin yer yatağına uydukları sırada yangının çıktığı bildirilirken, soruşturma sürüyor.