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Son Dakika... Kahramanmaraş'ta bir apartmanda yangın çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika... Kahramanmaraş'ta bir apartmanda yangın çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti

25.06.2026 13:43:00
Güncellenme:
DHA
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Son Dakika... Kahramanmaraş'ta bir apartmanda yangın çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Yangında 1 kişi ise dumandan etkilendi.
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Kahramanmaraş Boğaziçi Mahallesi'nde 12 katlı binanın 1'inci katında, öğle saatlerinde yangın çıktı.

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılırken, Esra Saltalı (45), Muhammed Saltalı (32), Abdulgani Saltalı (26) yangında hayatını kaybetti.

Cansız bedenler morga kaldırılırken, söndürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Yaşamını yitiren Esra Saltalı, Muhammed Saltalı ve Abdulgani Saltalı'nın, engelli ve kardeş oldukları öğrenildi.

Yaşamını yitiren 3 kardeşin yer yatağına uydukları sırada yangının çıktığı bildirilirken, soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #kahramanmaraş #Yangın

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