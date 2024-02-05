Son Dakika... Ekinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu!

Yayınlanma: 05.02.2024 - 11:33

Güncelleme: 05.02.2024 - 11:36

Kahramanmaraş'ta Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun’un şoförü, sabah saatlerinde Coşkun'u makamına götürmek için evine gitti. Coşkun'a ulaşamayan şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, kaymakamın evine girdiğinde Coşkun’u silahla kafasından vurulmuş halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Coşkun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.