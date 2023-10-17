Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 17:32
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!
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 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.59 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.24 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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