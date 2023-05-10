Son Dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 21:51
Son Dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 21.39'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 6.23 km olarak kaydedildi.


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