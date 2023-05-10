Son Dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 21.39'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 6.23 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 10, 2023
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Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-10
Saat:21:39:36 TSİ
Enlem:38.147 N
Boylam:36.652 E
Derinlik:6.23 km
Detay:https://t.co/vOPHwIjRha@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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