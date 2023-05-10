Son Dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 10.05.2023 - 21:51

Güncelleme: 10.05.2023 - 21:51

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 21.39'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 6.23 km olarak kaydedildi.