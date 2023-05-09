Son Dakika: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 09.34'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 99.83 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 9, 2023
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Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [71.28 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2023-05-09
Saat:09:34:52 TSİ
Enlem:36.584 N
Boylam:26.65 E
Derinlik:99.83 km
Detay:https://t.co/hkTBPUE0pe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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