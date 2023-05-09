Son Dakika: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:08
Son Dakika: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 09.34'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 99.83 km olarak kaydedildi.


Ege Denizi deprem Son dakika afad

İlgili Haberler

Son Dakika: Hatay'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Son Dakika: Hatay'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem!
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler