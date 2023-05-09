Son Dakika: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:08

Güncelleme: 09.05.2023 - 10:08

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 09.34'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 99.83 km olarak kaydedildi.