Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 12:09
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.52 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.06 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Player Alanı
afad deprem Göksun kahramanmaraş

İlgili Haberler

Son dakika... Hatay açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... Hatay açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son depremler! Hatay'da deprem mi oldu? 3 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Hatay'da deprem mi oldu? 3 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son Dakika... Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika... Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

En Çok Okunan Haberler