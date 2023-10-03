Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.52 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.06 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 3, 2023
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-10-03
Saat:11:52:48 TSİ
Enlem:38.078 N
Boylam:36.686 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/Hdmr00RMlU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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