Son Dakika... Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 10:09
Son Dakika... Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.31'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Söz konusu depremin 7.08 km derinliğinde olduğu bildirildi.


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