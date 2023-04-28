Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 28, 2023
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Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-04-28
Saat:21:20:04 TSİ
Enlem:37.908 N
Boylam:36.677 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/xofDB52SKW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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