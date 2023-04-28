Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2023 - 21:28
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.


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