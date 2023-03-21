Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.40'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydetti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.40'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 8.47 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 21, 2023
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Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-21
Saat:11:40:47 TSİ
Enlem:38.043 N
Boylam:36.354 E
Derinlik:8.47 km
Detay:https://t.co/cNyiMw50z6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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