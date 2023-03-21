AFAD Başkanı Yunus Sezer, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda sunum yaptı: ‘2 milyon kişi çadırda’

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 04:00

TBMM Kahramanmaraş Merkezli Depremi Araştırma Komisyonu, dün AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yetkililerini dinledi. Komisyonda sunum yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremden etkilenen 11 ilde 248 planlanan konteyner kent alanı olduğunu belirtirken toplam 501 bin 69 çadır kurulumun yapıldığını, 316 çadır kentte 33 bin 919 çadır kurulduğunu, deprem bölgesinde 2 milyon 4 bin 276 kişinin çadırlarda yaşadığını söyledi.

AFAD’ın raporunda kurulan çadırlara ilişkin veriler ise şöyle yer aldı:

“Adana: Çadır kent sayısı 0. Kahramanmaraş: Çadır kent sayısı 64. Osmaniye: Çadır kent sayısı 16. Hatay: Çadır kent sayısı 146. Kilis: Çadır kent sayısı 1. Gaziantep: Çadır kent sayısı 12. Şanlıurfa: Çadır kent sayısı 5. Diyarbakır: Çadır kent sayısı 1. Adıyaman: Çadır kent sayısı 32. Malatya: Çadır kent sayısı 39.”

Sezer, ayrıca afet bölgesinde 24 bin 680 duş ve tuvalet kurulduğunu, 3 bin 155 çamaşır makinesi ve 2 bin 70 kurutma makinesinin de çadır ve konteyner kentlerde bulunduğunu da açıkladı.

Sezer, deprem ilerinde yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin de şu verileri paylaştı: “9 bin 119 afetzedemiz ‘Evim Yuvam Olsun’ projesinden faydalandı. 1 milyon 895 bin 348 binada hasar tespiti yapıldı.

Bunların 37 bin 66 yıkım, 18 bin 763 bina acil yıkılacak, 200 bin 399 ağır hasarlı, 47 bin 227 orta hasarlı, 484 bin 147 az hasarlı, 982 bin 154’ü hasarsız. Dünyanın en büyük tahliye faaliyetlerinden biri gerçekleştirildi.

2 MİLYON BİNADA HASAR VAR

1 milyon 634 bin 866 kişi tahliye edildi. AFAD Başkanlığı tarafından 1 milyon 506 bin 317 afetzedeye aile başına 10 bin TL olmak üzere, toplamda 15 milyar 63 milyon 170 bin TL ödeme yapıldı. Hane başı 15 bin TL olmak üzere toplamda 261 bin 757 afetzede aileye 3 milyar 926 milyon 355 bin TL hane başı taşınma yardımı yapıldı.”