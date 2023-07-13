Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2023 - 15:43
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 15.32 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 12.44 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

KANDİLLİ 3.9 OLARAK DUYURDU!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.


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