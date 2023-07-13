Son Dakika: Van'da deprem!

Yayınlanma: 13.07.2023 - 07:31

Güncelleme: 13.07.2023 - 07:31

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Van'ın Çaldıran ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 06.32'de gerçekleşen depremin derinliği ise 8.42 km olarak bildirildi.