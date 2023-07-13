Son Dakika: Van'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Van'ın Çaldıran ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Van'ın Çaldıran ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 06.32'de gerçekleşen depremin derinliği ise 8.42 km olarak bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 13, 2023
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Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Çaldıran (Van)
Tarih:2023-07-13
Saat:06:32:54 TSİ
Enlem:39.094 N
Boylam:44.085 E
Derinlik:8.2 km
Detay:https://t.co/Kd4uaqQFhQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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