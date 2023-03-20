Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 18.40'ta meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-20
Saat:18:40:34 TSİ
Enlem:37.299 N
Boylam:36.653 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/TXFvpVa0n7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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