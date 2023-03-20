Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ANKA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 18:49
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 18.40'ta meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.


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