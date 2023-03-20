Erdoğan: 'Deprem bölgesinde kullanılamaz bina sayısı 298 bin'

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 17:28

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 17:28

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlediği 'Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Bağış Konferansı’na video konferans ile bağlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı, yani artık kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, buralardaki bağımsız bölüm sayısı ise 876 bine varıyor. İlk hesaplarımıza göre, depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson 42 gün önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de milyonlarca kişinin hayatının birkaç saniyede değiştiğini hatırlatarak, "Acıları dindiremeyiz, canları geri getiremeyiz ama dayanışmamızı gösterebiliriz." ifadesini kullanan Kristersson, insani yardım ve yeniden inşaya destek için İsveç olarak 500 milyon İsveç kronu (45 milyon euro) destek taahhüdünde bulunduklarını açıkladı.