Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 13:11
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem!
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AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.57'de meydana gelen depremin derinliği 15.36 kilometre olarak ölçüldü. 


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