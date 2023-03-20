Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 12.57'de meydana gelen depremin derinliği 15.36 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ekinözü (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-20
Saat:12:57:07 TSİ
Enlem:38.069 N
Boylam:37.205 E
Derinlik:15.36 km
Detay:https://t.co/ja8M1vVwE0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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