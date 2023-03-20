Depremlerin ardından Hatay'daki mezarlıkta hasar meydana geldi
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma uğrattığı 11 ilden biri olan Hatay'da bulunan mezarlıkta hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, etkili olduğu alanlarda ev ve iş yerlerin yanı sıra mezarlıklarda da tahribat oluşturdu.
Yıkımın çok olduğu kent merkezinde Antakya Asri Mezarlığı'ndaki Müslüman ve Hristiyanların bazı kabirlerinin yönü değişti, kırık ve göçükler oluştu. Sarsıntılar nedeniyle mezarlık duvarlarının bazı bölümlerinin yıkıldığı görüldü.
Antakya ilçesindeki mezarlığı ziyaret eden kent sakinlerinden Hasan Bilir, hayatı boyunca böyle bir acıyla karşılaşmadığını söyledi.
Depremde çok sayıda yakınını kaybettiğini anlatan Bilir, "Bu manzarayı görünce depremin büyüklüğünü daha iyi anladım. Birçok yakınımı bu depremde kaybettim, çok üzgünüm. Depremin ardından gittiğim mezarlıkta kabirlerin sağa sola kaydığını, bazılarında ise tahribat oluştuğunu görmek üzüntü vericiydi. İnşallah yaralarımızı devletimizle birlikte saracağız. Allah onlardan razı olsun. Bizleri hiç yalnız bırakmadılar" dedi.
"DEPREM HER YERDE YIKICI ETKİ GÖSTERMİŞ"
Nezahet Kahraman da şehir dışından hayatta kalan akrabalarına yardım etmek için Antakya'ya geldiğini belirtti.
Depremin etkisinin çok fazla olduğunu aktaran Kahraman, şöyle konuştu:
"Bu depremde çok canlarımız yandı. Ancak devletimiz ilk günden itibaren depremzede vatandaşlarımızın yanındaydı. Bugün mezarlıktaki yakınlarımıza dua etmek için gelmiştik. Karşılaştığımız manzara üzüntü vericiydi. Bazı mezarlar depremin etkisiyle adeta yer değiştirmiş. Mezar taşları düşüp kırılmış. Ağaçlar devrilmiş. Deprem her yerde yıkıcı etki göstermiş."
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta peş peşe dört deprem!
- Sahte diploma skandalı: CHP'li Başarır tek tek isim sayd
- Sahi ne oldu sarıklı amirale
- Millet İttifakı'nda 'Mansur Yavaş krizi' iddiası
- TGRT'den kovulan Ekrem Açıkel'in yeni kanalı belli oldu
- Heyelan tehlikesi: 3 ev tahliye edildi
- Lazio'lu futbolcudan Mourinho'ya çirkin sözler!
- Cumhur'un ortağından HÜDA PAR'a 'ses' yok
- BİLD'den Kılıçdaroğlu-Erdoğan karşılaştırması
- Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı başvurusuna tepki