Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da deprem!

Yayınlanma: 05.05.2023 - 17:10

Güncelleme: 05.05.2023 - 17:25

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 16.45'te, merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının derinliği 16.01 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde: