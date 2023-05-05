Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, saat 16.45'te Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 16.01 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 16.45'te, merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntının derinliği 16.01 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 5, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2023-05-05
Saat:16:45:01 TSİ
Enlem:36.249 N
Boylam:35.952 E
Derinlik:16.01 km
Detay:https://t.co/OTNePi3EtE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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