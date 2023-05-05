Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, saat 16.45'te Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 16.01 kilometre olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 17:10
Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 16.45'te, merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının derinliği 16.01 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


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