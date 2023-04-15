Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ın Dulkardiroğlu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2023 - 17:47
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Saat 17.37'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.


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