Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ın Dulkardiroğlu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Saat 17.37'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 15, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-04-15
Saat:17:37:06 TSİ
Enlem:37.527 N
Boylam:37.137 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/MyeEBRjSej@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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