Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.10'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 9, 2023
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-08-09
Saat:08:10:23 TSİ
Enlem:37.963 N
Boylam:36.285 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/9VBrH6FbOl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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