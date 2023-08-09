Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2023 - 08:21
Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.10'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


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