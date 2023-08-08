Son dakika... Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 17:12
Son dakika... Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Elazığ'ın Maden ilçesinde Hazar Gölü yakınlarında saat 16.47 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.01 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.


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