Son dakika... Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Elazığ'ın Maden ilçesinde Hazar Gölü yakınlarında saat 16.47 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.01 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 8, 2023
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Hazar Gölü - [01.92 km] Maden (Elazığ)
Tarih:2023-08-08
Saat:16:47:02 TSİ
Enlem:38.492 N
Boylam:39.475 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/DkoAojYMRg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 8, 2023
HATUNKOY-MADEN (ELAZIG) https://t.co/ABoo7D5VV3
08.08.2023, 16:47:02 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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