Son depremler! Deprem mi oldu? 8 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 08.08.2023 - 09:36

Güncelleme: 08.08.2023 - 09:36

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 8 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

8 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:18:18 -.- 1.4 -.- SUSUZ-(AFYONKARAHISAR)

08:36:48 -.- 2.2 -.- MADENLI-ALADAG (ADANA)

08:52:44 -.- 1.9 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

08:48:21 -.- 1.5 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

08:44:10 -.- 2.4 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

08:43:10 -.- 2.3 -.- DUZYOL-(MALATYA)

08:32:54 -.- 1.9 -.- TEPECIK-MADEN (ELAZIG)

06:13:29 -.- 1.0 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI)

06:11:56 -.- 1.0 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

06:02:24 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

06:00:26 -.- 2.3 -.- KELLE-(VAN)

05:58:33 -.- 2.6 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:50:33 -.- 1.2 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:42:52 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

05:38:25 -.- 0.9 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)

05:28:42 -.- 1.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

05:22:00 -.- 2.1 -.- GOLARDI-(ELAZIG)

05:14:13 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:59:28 -.- 2.6 -.- AZIKLI-KURTALAN (SIIRT)

04:56:03 -.- 1.2 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)

04:46:26 -.- 1.8 -.- MERDIVENLER-(MALATYA)

04:36:30 -.- 2.8 -.- PELITLI-(MALATYA)

04:34:20 -.- 1.4 -.- KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

04:32:01 -.- 2.0 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)

04:25:38 -.- 2.2 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:18:38 -.- 1.5 -.- KUSADASI (AYDIN)

04:08:46 -.- 2.8 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

04:00:35 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

03:50:19 -.- 1.9 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

03:48:05 -.- 3.3 -.- OZYURT-(VAN)

03:35:40 -.- 1.8 -.- OGULDERE-(BINGOL)

03:31:51 -.- 1.5 -.- OGULDERE-(BINGOL)

03:30:22 -.- 1.3 -.- KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:16:15 -.- 1.8 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)

03:14:34 -.- 1.4 -.- YENIDOGAN-KARASU (SAKARYA)

02:46:19 -.- 3.1 -.- BERCINCATAK-KIZILCAHAMAM (ANKARA)

02:45:58 -.- 1.2 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

02:35:40 -.- 1.8 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)

02:25:28 -.- 1.8 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)

02:18:25 -.- 2.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

02:14:09 -.- 1.8 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

02:11:04 -.- 1.9 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:09:23 -.- 1.8 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

02:04:30 -.- 1.4 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:48:40 -.- 1.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

00:34:10 -.- 1.6 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)

00:19:55 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)

00:04:33 -.- 2.1 -.- ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)