Son depremler! Deprem mi oldu? 8 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Ağustos 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 8 Ağustos 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 8 Ağustos'ta meydana gelen depremler...
8 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
09:18:18 -.- 1.4 -.- SUSUZ-(AFYONKARAHISAR)
08:36:48 -.- 2.2 -.- MADENLI-ALADAG (ADANA)
08:52:44 -.- 1.9 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
08:48:21 -.- 1.5 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
08:44:10 -.- 2.4 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
08:43:10 -.- 2.3 -.- DUZYOL-(MALATYA)
08:32:54 -.- 1.9 -.- TEPECIK-MADEN (ELAZIG)
06:13:29 -.- 1.0 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI)
06:11:56 -.- 1.0 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
06:02:24 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
06:00:26 -.- 2.3 -.- KELLE-(VAN)
05:58:33 -.- 2.6 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:50:33 -.- 1.2 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:42:52 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
05:38:25 -.- 0.9 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)
05:28:42 -.- 1.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
05:22:00 -.- 2.1 -.- GOLARDI-(ELAZIG)
05:14:13 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:59:28 -.- 2.6 -.- AZIKLI-KURTALAN (SIIRT)
04:56:03 -.- 1.2 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
04:46:26 -.- 1.8 -.- MERDIVENLER-(MALATYA)
04:36:30 -.- 2.8 -.- PELITLI-(MALATYA)
04:34:20 -.- 1.4 -.- KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
04:32:01 -.- 2.0 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
04:25:38 -.- 2.2 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:18:38 -.- 1.5 -.- KUSADASI (AYDIN)
04:08:46 -.- 2.8 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
04:00:35 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:50:19 -.- 1.9 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
03:48:05 -.- 3.3 -.- OZYURT-(VAN)
03:35:40 -.- 1.8 -.- OGULDERE-(BINGOL)
03:31:51 -.- 1.5 -.- OGULDERE-(BINGOL)
03:30:22 -.- 1.3 -.- KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:16:15 -.- 1.8 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)
03:14:34 -.- 1.4 -.- YENIDOGAN-KARASU (SAKARYA)
02:46:19 -.- 3.1 -.- BERCINCATAK-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
02:45:58 -.- 1.2 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)
02:35:40 -.- 1.8 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
02:25:28 -.- 1.8 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)
02:18:25 -.- 2.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
02:14:09 -.- 1.8 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
02:11:04 -.- 1.9 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:09:23 -.- 1.8 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
02:04:30 -.- 1.4 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:48:40 -.- 1.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
00:34:10 -.- 1.6 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
00:19:55 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
00:04:33 -.- 2.1 -.- ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
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