Son depremler! Deprem mi oldu? 8 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Ağustos 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 8 Ağustos 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 09:36
Son depremler! Deprem mi oldu? 8 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 8 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

8 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:18:18 -.-  1.4  -.-   SUSUZ-(AFYONKARAHISAR)                     

08:36:48 -.-  2.2  -.-   MADENLI-ALADAG (ADANA)                     

08:52:44 -.-  1.9  -.-   COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)              

08:48:21 -.-  1.5  -.-   KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         

08:44:10 -.-  2.4  -.-   OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)           

08:43:10 -.-  2.3  -.-   DUZYOL-(MALATYA)                           

08:32:54 -.-  1.9  -.-   TEPECIK-MADEN (ELAZIG)                     

06:13:29 -.-  1.0  -.-   ALPA-TAVAS (DENIZLI)                       

06:11:56 -.-  1.0  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                 

06:02:24 -.-  1.8  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)               

06:00:26 -.-  2.3  -.-   KELLE-(VAN)                                

05:58:33 -.-  2.6  -.-   ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

05:50:33 -.-  1.2  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)        

05:42:52 -.-  1.6  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)             

05:38:25 -.-  0.9  -.-   YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)                   

05:28:42 -.-  1.2  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                  

05:22:00 -.-  2.1  -.-   GOLARDI-(ELAZIG)                           

05:14:13 -.-  1.6  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

04:59:28 -.-  2.6  -.-   AZIKLI-KURTALAN (SIIRT)                    

04:56:03 -.-  1.2  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                  

04:46:26 -.-  1.8  -.-   MERDIVENLER-(MALATYA)                      

04:36:30 -.-  2.8  -.-   PELITLI-(MALATYA)                          

04:34:20 -.-  1.4  -.-   KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)          

04:32:01 -.-  2.0  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                     

04:25:38 -.-  2.2  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)             

04:18:38 -.-  1.5  -.-   KUSADASI (AYDIN)                           

04:08:46 -.-  2.8  -.-   COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)              

04:00:35 -.-  3.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                      

03:50:19 -.-  1.9  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)               

03:48:05 -.-  3.3  -.-   OZYURT-(VAN)                               

03:35:40 -.-  1.8  -.-   OGULDERE-(BINGOL)                          

03:31:51 -.-  1.5  -.-   OGULDERE-(BINGOL)                          

03:30:22 -.-  1.3  -.-   KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)         

03:16:15 -.-  1.8  -.-   ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)               

03:14:34 -.-  1.4  -.-   YENIDOGAN-KARASU (SAKARYA)                 

02:46:19 -.-  3.1  -.-   BERCINCATAK-KIZILCAHAMAM (ANKARA)          

02:45:58 -.-  1.2  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                      

02:35:40 -.-  1.8  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)             

02:25:28 -.-  1.8  -.-   ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)               

02:18:25 -.-  2.5  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                      

02:14:09 -.-  1.8  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)              

02:11:04 -.-  1.9  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)      

02:09:23 -.-  1.8  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)              

02:04:30 -.-  1.4  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

01:48:40 -.-  1.2  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                    

00:34:10 -.-  1.6  -.-   AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)                  

00:19:55 -.-  1.8  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                        

00:04:33 -.-  2.1  -.-   ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)           


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