İran’da 5.6 büyüklüğünde deprem: 82 yaralı

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 82 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:03
İran’da 5.6 büyüklüğünde deprem: 82 yaralı
Abone Ol google-news

İran’da Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde yerel saatle 06.46’da yerin 8 kilometre derinliğinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Batı Azerbaycan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Emir Abbas Caferi yaptığı açıklamada, meydana gelen depremden aynı eyalete bağlı Salmas kentinin de etkilendiğini söyleyerek, “Her iki kentte de bazı binalar ve köylerdeki evler hasar gördü” ifadelerini kullandı.

Depremde yaralananların hastaneye sevk edildiğini belirten Caferi, “Depremde 82 kişi yaralandı. Yaralılardan 70’i ayakta tedavi edilirken, 12’sinin ise hastaneye yatışı gerçekleşti ve tedavileri devam ediyor” dedi.


İran deprem yaralı

İlgili Haberler

İstanbul'da Marmara'ya yakın yapılar depremde risk altında

İstanbul'da Marmara'ya yakın yapılar depremde risk altında
Son dakika... Afganistan'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Afganistan'da 6,5 büyüklüğünde deprem
İran yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

İran yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

En Çok Okunan Haberler