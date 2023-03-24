İran’da 5.6 büyüklüğünde deprem: 82 yaralı

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:03

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 15:03

İran’da Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde yerel saatle 06.46’da yerin 8 kilometre derinliğinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Batı Azerbaycan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Emir Abbas Caferi yaptığı açıklamada, meydana gelen depremden aynı eyalete bağlı Salmas kentinin de etkilendiğini söyleyerek, “Her iki kentte de bazı binalar ve köylerdeki evler hasar gördü” ifadelerini kullandı.

Depremde yaralananların hastaneye sevk edildiğini belirten Caferi, “Depremde 82 kişi yaralandı. Yaralılardan 70’i ayakta tedavi edilirken, 12’sinin ise hastaneye yatışı gerçekleşti ve tedavileri devam ediyor” dedi.

