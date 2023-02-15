Son Dakika: Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binalara ilişkin 3 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından binaların yıkılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.
Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler M.S, Ö.S. ve Ş.A. tutuklandı.
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