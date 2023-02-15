Son Dakika: Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binalara ilişkin 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 18:59
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binalara ilişkin 3 kişi tutuklandı
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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından binaların yıkılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler M.S, Ö.S. ve Ş.A. tutuklandı.

 


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