Son dakika... Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler! Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri ve Malatya gibi çevre illerden hissedildi...
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem medyada geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Depremin Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri ve Malatya gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Son olarak Kahramanmaraş Göksun'da 4.2, Elbistan'da ise 3.5 büyüklüğümde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.39'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Sarsıntının Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri ve Malatya gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Kısa süreli paniği neden olan deprem ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 25, 2023
*
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ekinözü (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-25
Saat:07:39:32 TSİ
Enlem:38.052 N
Boylam:37.043 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/WDbMVhBKKF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KAHRAMANMARAŞ'TA İKİNCİ DERPEM!
AFAD, saat 09.33'te, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 9.44 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 25, 2023
*
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-25
Saat:09:33:38 TSİ
Enlem:37.942 N
Boylam:36.282 E
Derinlik:9.44 km
Detay:https://t.co/z9MWnYbsWj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KAHRAMANMARAŞ'TA ÜÇÜNCÜ DEPREM!
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bu kez 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 10.00'da meydana gelen depremin derinliği ise 12.03 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 25, 2023
*
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-25
Saat:10:00:41 TSİ
Enlem:38.388 N
Boylam:37.27 E
Derinlik:12.03 km
Detay:https://t.co/uwnKhcFGbw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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