Son dakika... Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem: 6 dakika arayla yaşandı!

Son dakika... AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde peş peşe iki deprem yaşandığını duyurdu. İlk depremin saat 20.16'da 5 büyüklüğünde, ikinci depremin ise saat 20.22'de ve 4.1 büyüklüğünde meydana geldiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 20:34
Son dakika... Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem: 6 dakika arayla yaşandı!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde akşam saatlerinde peş peşe iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

İlk depremin saat 20.16'da 5 büyüklüğünde, ikinci depremin ise saat 20.22'de 4.1 büyüklüğünde yaşandığı açıklandı.

İkinci depremin yerin 6.83 kilometre derinliğinde, ilk deprem ise yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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