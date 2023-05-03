Son dakika... Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem: 6 dakika arayla yaşandı!
Son dakika... AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde peş peşe iki deprem yaşandığını duyurdu. İlk depremin saat 20.16'da 5 büyüklüğünde, ikinci depremin ise saat 20.22'de ve 4.1 büyüklüğünde meydana geldiği aktarıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde akşam saatlerinde peş peşe iki deprem meydana geldiğini duyurdu.
İlk depremin saat 20.16'da 5 büyüklüğünde, ikinci depremin ise saat 20.22'de 4.1 büyüklüğünde yaşandığı açıklandı.
İkinci depremin yerin 6.83 kilometre derinliğinde, ilk deprem ise yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 3, 2023
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Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-03
Saat:20:16:38 TSİ
Enlem:38.071 N
Boylam:36.566 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/0RxwGs02SN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 3, 2023
*
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-03
Saat:20:22:15 TSİ
Enlem:38.073 N
Boylam:36.572 E
Derinlik:6.83 km
Detay:https://t.co/fYJQVNL114@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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