Son dakika... Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem: 6 dakika arayla yaşandı!

Yayınlanma: 03.05.2023 - 20:34

Güncelleme: 03.05.2023 - 21:03

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde akşam saatlerinde peş peşe iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

İlk depremin saat 20.16'da 5 büyüklüğünde, ikinci depremin ise saat 20.22'de 4.1 büyüklüğünde yaşandığı açıklandı.

İkinci depremin yerin 6.83 kilometre derinliğinde, ilk deprem ise yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.