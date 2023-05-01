Son Dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 7.25 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 1, 2023
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Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-01
Saat:17:30:53 TSİ
Enlem:37.969 N
Boylam:36.369 E
Derinlik:7.25 km
Detay:https://t.co/v7GSONmoil@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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