Son Dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2023 - 17:49
Son Dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 7.25 km olarak ölçüldü.


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