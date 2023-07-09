Son Dakika... Kandilli Rasathanesi duyurdu: Antalya'da art arda deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu depremin ardından yine Korkuteli'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2023 - 17:50
Son Dakika... Kandilli Rasathanesi duyurdu: Antalya'da art arda deprem!
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saat 17.34 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 3.5 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

ANTALYA'DA BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi, 17.35 sıralarında merkez üssü yine Antalya'nın Korkuteli ilçesi olan bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

Büyüklüğü 3.5 olarak duyurulan depremin derinliği ise 5.0 kilometre olarak kaydedildi.


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