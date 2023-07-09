Son Dakika... Kandilli Rasathanesi duyurdu: Antalya'da art arda deprem!
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu depremin ardından yine Korkuteli'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saat 17.34 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 3.5 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 9, 2023
AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA) https://t.co/UbPE2mcMoB
09.07.2023, 17:34:43 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 1.7 km#Kandilli
ANTALYA'DA BİR DEPREM DAHA
Kandilli Rasathanesi, 17.35 sıralarında merkez üssü yine Antalya'nın Korkuteli ilçesi olan bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.
Büyüklüğü 3.5 olarak duyurulan depremin derinliği ise 5.0 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 9, 2023
AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA) https://t.co/ps2Xskuk8r
09.07.2023, 17:35:28 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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