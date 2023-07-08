Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan deprem soruşturmalarına ilişkin açıklama!

Yayınlanma: 08.07.2023 - 10:57

Güncelleme: 08.07.2023 - 12:08

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkıma uğrattığı 11 ilde yaralar sarılmaya çalışılırken, yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar da sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Adıyaman'da deprem soruşturmalarına dair açıklamada bulundu.

"DEPREM BÖLGESİNDE 131 YENİ MAHKEME KURDUK"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tunç, deprem soruşturmalarının süratle gerçekleştirildiğini, binalardaki incelemeler ve karot örneklerinin alınmasına yönelik hızlı çalışma yapıldığını anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"Hasar tespitleri ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan da cezai soruşturmalar devam etti. Bu anlamda da 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 351 kişi tutuklandı. Soruşturmalar devam ediyor."

Deprem bölgesindeki adli hizmetlerin aksamaması için önemli tedbirler aldıklarını dile getiren Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde de yine hakimler ve savcılar yaz kararnamesi kapsamında deprem bölgesinde hakim, savcı takviyesini gerçekleştirerek buradaki gerek cezai soruşturmaların gerekse idari, hukuki, yargıyla ilgili konuların gecikmeden karara bağlanması hususunda gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinde olan illerimizde 131 yeni mahkeme kurduk, 2 adli yargı istinaf mahkemesi kurduk ve bu mahkemelerle hem istinaf süreci hem yerel mahkemeler anlamında kararların hızlı şekilde verilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz."