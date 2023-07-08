Son depremler! Deprem mi oldu? 8 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Temmuz 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 8 Temmuz 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2023 - 09:35
Son depremler! Deprem mi oldu? 8 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Temmuz'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 8 Temmuz'da meydana gelen depremler...

8 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:28:28 -.-  2.5  -.-   HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN)                       

08:13:19 -.-  2.5  -.-   CAMLICA-GURUN (SIVAS)                             

08:02:58 -.-  2.3  -.-   CEVIZLIDERE-OVACIK (TUNCELI)                      

07:56:23 -.-  2.5  -.-   DUMLUYAZI-KARAKOCAN (ELAZIG)                      

07:46:31 -.-  1.3  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             

07:02:21 -.-  2.4  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

06:31:43 -.-  2.3  -.-   GOLARDI-(ELAZIG)                                  

06:17:22 -.-  1.4  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

06:08:38 -.-  2.5  -.-   ASAGITULGALI-OZALP (VAN)                          

05:47:15 -.-  2.3  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

05:45:05 -.-  2.2  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           

05:18:43 -.-  2.7  -.-   ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                          

05:11:31 -.-  1.7  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            

05:11:09 -.-  1.5  -.-   SUCIKAGI-ISKENDERUN (HATAY)                       

05:08:09 -.-  1.2  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            

04:28:08 -.-  1.3  -.-   SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)                          

04:26:52 -.-  2.0  -.-   KALE (MALATYA)                                    

04:20:09 -.-  1.3  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            

04:10:37 -.-  2.1  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            

04:09:40 -.-  1.5  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        

04:08:54 -.-  1.9  -.-   SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)                          

03:53:57 -.-  1.9  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

03:52:27 -.-  2.7  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

03:45:38 -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

03:10:57 -.-  2.5  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

02:55:59 -.-  1.3  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             

02:14:44 -.-  1.1  -.-   KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA)                       

01:42:52 -.-  2.0  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           

01:34:07 -.-  1.5  -.-   TATARLI-CEYHAN (ADANA)                            

01:26:28 -.-  2.1  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             

01:00:55 -.-  1.7  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

00:41:50 -.-  1.4  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

00:31:51 -.-  1.8  -.-   ELDENIZLI-(DENIZLI)                               

00:08:13 -.-  1.7  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)        


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