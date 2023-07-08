Son depremler! Deprem mi oldu? 8 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 08.07.2023 - 09:35

Güncelleme: 08.07.2023 - 09:35

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Temmuz'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 8 Temmuz'da meydana gelen depremler...

8 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:28:28 -.- 2.5 -.- HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN)

08:13:19 -.- 2.5 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS)

08:02:58 -.- 2.3 -.- CEVIZLIDERE-OVACIK (TUNCELI)

07:56:23 -.- 2.5 -.- DUMLUYAZI-KARAKOCAN (ELAZIG)

07:46:31 -.- 1.3 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA)

07:02:21 -.- 2.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

06:31:43 -.- 2.3 -.- GOLARDI-(ELAZIG)

06:17:22 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:08:38 -.- 2.5 -.- ASAGITULGALI-OZALP (VAN)

05:47:15 -.- 2.3 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)

05:45:05 -.- 2.2 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)

05:18:43 -.- 2.7 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:11:31 -.- 1.7 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)

05:11:09 -.- 1.5 -.- SUCIKAGI-ISKENDERUN (HATAY)

05:08:09 -.- 1.2 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)

04:28:08 -.- 1.3 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)

04:26:52 -.- 2.0 -.- KALE (MALATYA)

04:20:09 -.- 1.3 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)

04:10:37 -.- 2.1 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)

04:09:40 -.- 1.5 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

04:08:54 -.- 1.9 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)

03:53:57 -.- 1.9 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:52:27 -.- 2.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

03:45:38 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

03:10:57 -.- 2.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

02:55:59 -.- 1.3 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:14:44 -.- 1.1 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA)

01:42:52 -.- 2.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

01:34:07 -.- 1.5 -.- TATARLI-CEYHAN (ADANA)

01:26:28 -.- 2.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

01:00:55 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

00:41:50 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:31:51 -.- 1.8 -.- ELDENIZLI-(DENIZLI)

00:08:13 -.- 1.7 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)