Son dakika... Kandilli Rasathanesi duyurdu: Bursa'da deprem!
Son dakika... Kandilli Rasathanesi, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yukarıbalı Mahallesi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yukarıbalı Mahallesi'nde saat 17.28 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 2.6 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 6, 2023
YUKARIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) https://t.co/zd10ZuTL8H
06.07.2023, 17:28:11 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 2.6 km#Kandilli
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