Son dakika... Kandilli Rasathanesi duyurdu: Bursa'da deprem!

Son dakika... Kandilli Rasathanesi, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yukarıbalı Mahallesi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 17:58
Son dakika... Kandilli Rasathanesi duyurdu: Bursa'da deprem!
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yukarıbalı Mahallesi'nde saat 17.28 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 2.6 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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