Son Dakika: Karadeniz'de Türk gemisine bomba
Karadeniz'de Odessa'dan kalkarak Romanya'ya giden bir Türk gemisine bomba isabet ettiği bildirildi. Gemi hasar alırken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan gerilim devam ederken Karadeniz'de Marshall Adaları bayraklı bir Türk gemisine bomba isabet ettiği bildirildi.
Odessa'dan kalkan ve Romanya'ya doğru giden YA-SA Denizcilik'e ait Jüpiter isimli geminin ambarında hasar meydana geldi.
Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı kaydedildi.
DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı:
"Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne gelen Odessa açıklarında MARSHALL ADALARI bayraklı Türk sahipli YASA JUPITER gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir"
AAKKM'ye gelen Odessa açıklarında MARSHALL ADALARI bayraklı Türk sahipli YASA JUPITER gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir. pic.twitter.com/9nwWAAXWYm— DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) February 24, 2022
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