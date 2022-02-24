Son Dakika: Karadeniz'de Türk gemisine bomba

24 Şubat 2022 Perşembe, 17:11

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan gerilim devam ederken Karadeniz'de Marshall Adaları bayraklı bir Türk gemisine bomba isabet ettiği bildirildi.

Odessa'dan kalkan ve Romanya'ya doğru giden YA-SA Denizcilik'e ait Jüpiter isimli geminin ambarında hasar meydana geldi.

Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı kaydedildi.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı:

"Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne gelen Odessa açıklarında MARSHALL ADALARI bayraklı Türk sahipli YASA JUPITER gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir"