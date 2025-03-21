Son dakika... Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir metro hattının yönetimi İBB'den alındı!

İstanbul'da yapımı süren bazı raylı sistem projeleri İBB yönetiminden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika... Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir metro hattının yönetimi İBB'den alındı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 07:43

İstanbul'da yapımı devam eden Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nın yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınıp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


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