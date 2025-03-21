Son dakika... Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir metro hattının yönetimi İBB'den alındı!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 07:43

Güncelleme: 21.03.2025 - 08:43

İstanbul'da yapımı devam eden Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nın yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınıp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.