Son dakika... Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi... Katar Haber Ajansı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye hareket ettiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 12:05
Son dakika... Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "yüzyılın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye geliyor.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Emiri Şeyh Temim'in Erdoğan ile görüşmek üzere başkent Doha'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket ettiği kaydedildi.

Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye’yi ziyarete eden ilk lider olacak.


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