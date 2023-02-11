Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Yurtları boşaltacağına sarayı boşalt

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversiteler için uzaktan eğitim kararı alarak KYK yurtlarının boşaltılmasına "Yurtları boşaltacağına Saray'ı boşalt" sözleriyle tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 21:32
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Yurtları boşaltacağına sarayı boşalt
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremlerin ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün üniversitelerin ve Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtların depremzedelere tahsil edileceğini ve üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bu kararı yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"Yurtları boşaltacağına Saray'ı boşalt"


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