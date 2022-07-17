Son Dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole devrildi
Kayseri'de bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada, çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kayseri'de Sivas kara yolunda yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.
Kaza, 07.00 sıralarında Kayseri-Sivas kara yolunun 56’ncı kilometresi Sarıoğlan ilçesi yakınlarındaki Palas Kavşağı'nda meydana geldi.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre otobüs içinde bulunan 30 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.
KARADENİZ TURUNDAN DÖNÜYORLARMIŞ
Yolculardan Rıfkı Can, Karadeniz turundan Mersin'e döndüklerini söyledi.
Sabah saatlerinde şoförün önce yön tabelalarına vurduğunu anlatan Can, "Ondan sonra kurtarmaya çalışırken otobüs yan yattı. Büyük ihtimalle şoförün uyumasından dolayı kaza oldu" ifadelerinde bulundu.
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