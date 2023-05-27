Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken seslendi: Kürsüye çıkan yurttaş feryat etti!

Yayınlanma: 27.05.2023 - 15:32

Güncelleme: 27.05.2023 - 15:34

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Aile Destekleri Sigortası Buluşması'nda konuştu.

"TÜRKİYE KAZANIYORSA HAKÇA DAĞITILMALI"

Birçok kadının kürsüye çıkarak yaşadığı sıkıntıları anlatmasının ardından konuşmasına başlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Her evde huzur ve bereketin olmasını sağlayacağız. Kişiler değil, devlet kazanmalı. Türkiye kazanıyorsa hakça dağıtılmalı. Şu an belediyelerimizde var, tüm Türkiye'ye uygulayacağız. Her evde asgari bir gelir güvencesi lazım. Siyaset, toplumu huzurlu kılmaktır. Saraylarda oturmak gibi bir kaygım yok, sizin gibi yaşayacağım.

Ev kadınlarının da emeklilik hakkı olabilmeli. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç etmeyeceğim."

"TOZ PEMBE BİR TABLO ÇİZİYORLAR AMA..."

Kılıçdaroğlu konuşmasını yaparken, bir yurttaş feryat etti. Yaşadığı mağduriyeti anlatan yurttaş, Kılıçdaroğlu tarafından kürsüye davet edildi.

59 yaşında olduğunu ve eşinin vefat ettiğini, tek başına çocukları ile torunlarına destek olmaya çalıştığını belirten yurttaş, şöyle konuştu:

"Gelen gün giden günü aratıyor. Öyle bir zor hayat geçiriyoruz ki. En yakından en acı şekilde yaşayan ben oldum. Yeri geldi çocuklarımın önüne bir tas koyduğumda geri çekildiğim de oldu. Bize hâlâ tozpembe bir tablo çiziyorlar, ben bilmiyorum bana hiç olmadı o toz pembe hayat."