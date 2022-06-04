Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu: Sorularıma yanıt verememenin ezikliği içinde, küfürlerine devam etmişsin
Son dakika gelişmesi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorduğu hatırlatarak "Erdoğan sorularıma yanıt verememenin ezikliği içinde, küfürlerine devam etmişsin" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen çarşamba günü partisinin grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltmiş; ''Bu sorulara öyle kıvırtarak, laf çevirerek, yuvarlak sözler ederek değil, kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum. Şayet bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap almaya başlayabiliriz'' demişti
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 sorusuna 7 saat sonra yanıt vermiş ve 10 soruyu da Erdoğan'a yöneltmişti.
'DÜŞTÜĞÜN KÜFÜR ÇUKURUNA İNEMEM...'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan sorularıma yanıt verememenin ezikliği içinde, küfürlerine devam etmişsin. Düştüğün bu küfür çukuruna ben inemem, hiç kusura bakma" ifadelerine yer verdi.
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