Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'tezkere' tepkisi

Son dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp, milletin evlatlarını ateşe atan Şahsın hazırladığı gayriciddi tezkereler kabul edilemez. Tezkereye “Hayır!” diyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2021 Salı, 18:11
Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'tezkere' tepkisi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Selvi Hanım ve ben, askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız. Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp, milletin evlatlarını ateşe atan Şahsın hazırladığı gayriciddi tezkereler kabul edilemez. Tezkereye “Hayır!” diyeceğiz" açıklamasını yaptı. 

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