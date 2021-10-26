Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'tezkere' tepkisi
Son dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp, milletin evlatlarını ateşe atan Şahsın hazırladığı gayriciddi tezkereler kabul edilemez. Tezkereye “Hayır!” diyeceğiz" ifadelerine yer verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Selvi Hanım ve ben, askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız. Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp, milletin evlatlarını ateşe atan Şahsın hazırladığı gayriciddi tezkereler kabul edilemez. Tezkereye “Hayır!” diyeceğiz" açıklamasını yaptı.
Selvi Hanım ve ben, askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız. Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp, milletin evlatlarını ateşe atan Şahsın hazırladığı gayriciddi tezkereler kabul edilemez. Tezkereye “Hayır!” diyeceğiz.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 26, 2021
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıt zamları sonrası eşel mobilde yeni adım
- Artık bu telefon modellerinde çalışmayacak!
- Bin 75 yıl ceza almıştı: Görenler tanıyamadı
- Özgür Özel'den skandal 'Süleyman Soylu' iddiası
- Dolarda gözler 28 Ekim'e çevrildi
- Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı adayını buldu' iddiası
- ABD Dışişleri’nden Osman Kavala açıklaması
- Döviz bozduranların büyük korkusu
- Mısır'da tarih yeniden yazılıyor: Khuwy
- Erdoğan'dan '10 büyükelçi' ve ekonomi açıklamaları