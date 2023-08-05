Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyu kaza yaptı: 4 kişi yaralandı!
Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı bir kaza yaşandı. Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda meydana gelen kazada 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tercan Meydanı'nda halkla buluşma programı öncesi Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda seyir halinde olan konvoyda kaza meydana geldi.
7 aracın karıştığı kazada 2'si gazeteci 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.
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