Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyu kaza yaptı: 4 kişi yaralandı!

Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı bir kaza yaşandı. Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda meydana gelen kazada 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 15:31
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tercan Meydanı'nda halkla buluşma programı öncesi Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda seyir halinde olan konvoyda kaza meydana geldi.

7 aracın karıştığı kazada 2'si gazeteci 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.


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